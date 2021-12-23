 Жительница Казани выгнала мать в подъезде, пенсионерка жила там без еды и воды
news_header_top_970_100

Жительница Казани выгнала мать в подъезде, пенсионерка жила там без еды и воды

Об этом сообщила активистка Юлия Хакимова в соцсетях.

Город
23 декабря 2021  09:37
Автор:
Николай Лукоянов

Жительница Казани держала свою мать в подъезде без еды, воды и возможности сходить в туалет. Об этом жестоком случае активистка Юлия Хакимова сообщила об этом в соцсетях.

«...Женщину в тамбуре держат ни один день, так она проживает долгое время. В этом тамбуре держит ее собственная дочь. Когда поступило обращение, социальные работники выехали на место, проведя там весь день, я звонила во все службы, пытаясь освободить эту женщину из тамбура. Ее за это время никто не накормил. Ее за это время никто не сводил в туалет. Ее за это время никто не напоил водой», – рассказала Хакимова.

Активистка сообщила, что до того момента, как поступило обращение, каждый день мимо женщины проходили соседи и никто даже не мог подумать, что в подъезде происходит случай вопиющей жестокости.

После того, как женщину вытащили из подъезда, ее госпитализировали. Сейчас здоровью измученной пенсионерки иничего не угрожает.

 

Новости
В Набережных Челнах на четыре месяца ограничат движение на мосту по улице Гостева
В Казани за массовую драку в ресторане на Ямашева составили семь протоколов
В Казани фирма лишилась Porsche Panamera за миллионный долг
«Не уверен, удастся ли задать хотя бы один вопрос»: с чем татарстанские СМИ едут на поклон к Путину
«Не уверен, удастся ли задать хотя бы один вопрос»: с чем татарстанские СМИ едут на поклон к Путину
В Татарстане при пожаре частном доме погибли женщина и мужчина
Городские парковки Казани будут работать бесплатно в январские праздники
В Татарстане в 2021 году почти на треть сократилось число случаев браконьерства
Жительница Казани выгнала мать в подъезде, пенсионерка жила там без еды и воды