Жительница Казани выгнала мать в подъезде, пенсионерка жила там без еды и воды

Жительница Казани держала свою мать в подъезде без еды, воды и возможности сходить в туалет. Об этом жестоком случае активистка Юлия Хакимова сообщила об этом в соцсетях.

«...Женщину в тамбуре держат ни один день, так она проживает долгое время. В этом тамбуре держит ее собственная дочь. Когда поступило обращение, социальные работники выехали на место, проведя там весь день, я звонила во все службы, пытаясь освободить эту женщину из тамбура. Ее за это время никто не накормил. Ее за это время никто не сводил в туалет. Ее за это время никто не напоил водой», – рассказала Хакимова.

Активистка сообщила, что до того момента, как поступило обращение, каждый день мимо женщины проходили соседи и никто даже не мог подумать, что в подъезде происходит случай вопиющей жестокости.

После того, как женщину вытащили из подъезда, ее госпитализировали. Сейчас здоровью измученной пенсионерки иничего не угрожает.