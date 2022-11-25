 Жительница Казани, которая избила 2-летнюю дочь, сделала это в отместку экс-мужу
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Жительница Казани, которая избила 2-летнюю дочь, сделала это в отместку экс-мужу

Муж ушел от женщины, а избиением дочери она хотела ему отомстить.

Город
25 ноября 2022  15:04
Автор:
Ольга Ильина

Сотрудники по делам несовершеннолетних установили личность женщины, которая избила свою двухлетнюю дочь.

По словам 34-летней жительницы Казани, она одна воспитывает троих несовершеннолетних детей, и почувствовала себя оскорбленной после ухода своего гражданского мужа. Она решила ему отомстить, отправив видео избиения его дочери.

Семья является многодетной, с сентября этого года состоит на профилактическом учете в ПДН как неблагополучная. Дважды женщину привлекали по статье о неисполнении родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Сейчас дети находятся в больнице, сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

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