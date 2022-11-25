Жительница Казани, которая избила 2-летнюю дочь, сделала это в отместку экс-мужу

Сотрудники по делам несовершеннолетних установили личность женщины, которая избила свою двухлетнюю дочь.

По словам 34-летней жительницы Казани, она одна воспитывает троих несовершеннолетних детей, и почувствовала себя оскорбленной после ухода своего гражданского мужа. Она решила ему отомстить, отправив видео избиения его дочери.

Семья является многодетной, с сентября этого года состоит на профилактическом учете в ПДН как неблагополучная. Дважды женщину привлекали по статье о неисполнении родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Сейчас дети находятся в больнице, сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.