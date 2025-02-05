Жительница Казани лишилась 350 тыс. рублей из-за мошенников

Свыше 350 тысяч рублей лишилась 61-летняя жительница города из-за звонка мошенницы, которая представилась сотрудницей почты.

Сообщается, что аферистка просила называть коды, которые поступали на телефон потерпевшей. Спустя некоторое время женщине начали звонить неизвестные, которые выдавали себя за представителей различных структур и запугали потерпевшую, сообщив, что мошенники оформили на нее кредит. В качестве меры спасения средств – они предложили обезопасить счета, после чего женщина перевела мошенникам более 350 тыс. рублей и звонки на этом прекратились.

Уже после, понял, что она стала жертвой телефонных мошенников, женщина обратилась в полицию, где возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».