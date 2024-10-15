Жительница Казани обманула 63 горожанина на 2,6 млн рублей

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Город
15 октября 2024  16:54

В Казани 52-летняя женщина будет судима за мошенничество на сумму более 2,6 миллиона рублей.

Прокуратура завершила расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, обвиняемой в мошенничестве, совершённом в особо крупном размере, по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно материалам следствия, с мая 2022 года по январь 2024 года, будучи управляющей компании «Доброе сердце», обвиняемая обманом завладела более 2,6 миллиона рублей у 63 граждан республики, обещая предоставление санитарно-курортных услуг.

Частично ущерб в результате мошеннических действий был возмещён. Дело передано в суд для рассмотрения.

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