Жительница Казани обманула 63 горожанина на 2,6 млн рублей

В Казани 52-летняя женщина будет судима за мошенничество на сумму более 2,6 миллиона рублей.

Прокуратура завершила расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, обвиняемой в мошенничестве, совершённом в особо крупном размере, по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно материалам следствия, с мая 2022 года по январь 2024 года, будучи управляющей компании «Доброе сердце», обвиняемая обманом завладела более 2,6 миллиона рублей у 63 граждан республики, обещая предоставление санитарно-курортных услуг.

Частично ущерб в результате мошеннических действий был возмещён. Дело передано в суд для рассмотрения.