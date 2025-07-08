Жительница Казани отдала мошеннице 800 тысяч рублей за «магическую помощь»

Девушка из Казани обратилась за помощью к ясновидящей, найдя её услуги в интернете. В мессенджере незнакомка пообещала решить её проблемы с личной жизнью и карьерой с помощью «магических обрядов», но потребовала за это деньги. Об этом пресс-служба Управления МВД России по г. Казани.

Доверчивая горожанка переводила лжегадалке крупные суммы по несколько раз в день, а когда собственные сбережения закончились - заняла у друзей. В итоге она отдала мошеннице почти 800 тысяч рублей, но никакого эффекта не заметила. Осознав обман, девушка обратилась в полицию.

Отдел полиции «Горки» возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество». Сотрудники МВД разыскивают злоумышленницу и предупреждают жителей Казани:

- Не верьте обещаниям экстрасенсов и магов в интернете.

- Не переводите деньги незнакомцам, особенно если они требуют оплату за «ритуалы».

- Не сообщайте данные банковских карт посторонним.

- Не переходите по подозрительным ссылкам.

Если вы стали жертвой мошенников, сразу звоните в полицию по номерам «02» или «112».

