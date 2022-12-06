Жительница Казани отдала мошенникам 30 тыс. рублей, пытаясь купить дачу

В дежурную часть отдела полиции «Вишневский» в Казани обратилась местная жительница. Она сообщила, что мошенники обманным путем похитили у нее 30 тыс. рублей.

Со ее слов потерпевшей, на одном из сайтов она нашла объявление о продаже дачи. Женщина позвонила по указанному номеру. «Продавец» попросил ее внести предоплату в 30 тыс. рублей для бронирования будущей покупки, а через время перестал выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося, сообщили «КВ» в пресс-службе УМВД Казани.