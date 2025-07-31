Жительница Казани потеряла 400 тысяч рублей из-за мошенников

Жительница Казани стала жертвой телефонных аферистов, лишившись 400 тысяч рублей. Преступление произошло под предлогом продления договора сотовой связи.

Как установили правоохранители, злоумышленники действовали по отработанной схеме. Сначала мошенник, представившись сотрудником мобильного оператора, убедил девушку сообщить код из SMS. Затем последовали звонки от лжеспециалистов «Госуслуг» и банка, которые убедили потерпевшую перевести деньги на «безопасные счета».

В результате женщина лишилась 260 тысяч личных сбережений и дополнительно взяла кредит на 140 тысяч. Осознав обман, она обратилась в полицию, где возбудили уголовное дело.

Сотрудники УМВД по Казани предупреждают граждан о необходимости соблюдать финансовую бдительность и не сообщать посторонним коды из SMS и банковские реквизиты.