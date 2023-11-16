Жительница Казани в конкурсе красоты выиграла корону-триколор

Роза Гадиева стала победительницей Всероссийского патриотического конкурса красоты Indiva Russia. Событие прошло при поддержке Министерства Культуры РФ.

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Республика
16 ноября 2023  08:23
Автор:
Владислав Косолапкин

Indiva - патриотическое движение, организаторы которого ставят перед собой цель раскрыть красоту женщины в любом возрасте. Участницы его конкурсов с гордостью демонстрируют российский флаг и исполняют гимн страны.
Роза Гадиева в качестве главного приза получила дизайнерскую корону в виде российского триколора, а также призы от спонсоров конкурса. Теперь ей предстоит представить Россию на конкурсе Мисс Европа, который пройдет в Бейруте в феврале 2024 года.

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