Жительница РТ лишилась 5,8 млн рублей, вложившись в «инвестиции» мошенников

В Елабуге женщина стала жертвой мошенников, лишившись 5 819 000 рублей, вложившись в «инвестиции», которые ей предложили неизвестные люди через интернет.

Как сообщает МВД по Республике Татарстан, 63-летняя жительница Елабуги увидела объявление о возможности получить дополнительный доход через инвестиции на одном из сайтов.

Заинтересовавшись предложением, она перешла по указанной ссылке, оставила свои данные и вскоре получила звонок от неизвестной девушки. Та предложила женщине скачать программу для видео общения и в ходе онлайн-консультаций лже-специалисты рассказали ей о «выгодных» инвестициях, куда нужно переводить деньги.

В течение месяца женщина выполняла указания мошенников, постоянно внося на счет дополнительные средства. Однако, когда она попыталась вывести свои деньги, мошенники начали требовать еще больше средств, обещая вернуть все деньги.

Поняв, что ее обманули, женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.