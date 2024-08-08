Жительница РТ отправится в колонию на 8 лет за убийство во время застолья

В Нурлатском районе Татарстана суд вынес приговор 36-летней местной жительнице, признанной виновной в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Трагедия произошла в ноябре 2020 года в селе Егоркино. Осужденная вместе с подругой распивали спиртные напитки в компании ранее незнакомого мужчины. Во время застолья между гостьей и хозяином дома вспыхнула ссора. Женщина схватила попавшийся под руку твердый предмет и нанесла мужчине несколько ударов, после чего скрылась с места преступления. От полученных травм потерпевший скончался.

Суд, изучив материалы дела и выслушав доводы сторон, приговорил женщину к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.