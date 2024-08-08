Жительница РТ отправится в колонию на 8 лет за убийство во время застолья

news_top_970_100
Республика
8 августа 2024  10:56
Автор:
Эндже Гарафиева

В Нурлатском районе Татарстана суд вынес приговор 36-летней местной жительнице, признанной виновной в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Трагедия произошла в ноябре 2020 года в селе Егоркино. Осужденная вместе с подругой распивали спиртные напитки в компании ранее незнакомого мужчины. Во время застолья между гостьей и хозяином дома вспыхнула ссора. Женщина схватила попавшийся под руку твердый предмет и нанесла мужчине несколько ударов, после чего скрылась с места преступления. От полученных травм потерпевший скончался.

Суд, изучив материалы дела и выслушав доводы сторон, приговорил женщину к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В казанском ЖК «Весна» откроется лицей с уклоном в IT и инженерию
Ученые из Казани повысили урожайность пшеницы на четверть
В Татарстане судят подростка-курьера телефонных мошенников
В Татарстане завершилась надвижка пролёта моста через Каму
Студент из Казани награжден за спасение пассажиров сошедшего с рельсов поезда
62-летний водитель был госпитализирован после ДТП у Кремлевской Набережной
Где лечить зубы - в платной или бесплатной стоматологии?
Казанский кинофестиваль «Алтын минбар» покажет 51 фильм из-за рубежа