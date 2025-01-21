Жительница Татарстана осуждена на 13 лет за поджог с гибелью детей

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Республика
21 января 2025  15:34

Верховный Суд Республики Татарстан оставил в силе приговор жительнице региона, которая была признана виновной в поджоге своего дома, в момент возгорания находившегося с родственниками.

Суд назначил ей наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии общего режима, с последующим годом ограничения свободы.

Приговор вступил в законную силу.

Трагедия произошла в июне прошлого года в селе Саитово Тукаевского района.

В результате пожара погибли трое взрослых и четверо детей в возрасте от 4 до 10 лет. Следственные органы квалифицировали инцидент как поджог, и все обвинения легли на Гарданову, которая потеряла в огне своих близких.

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Жительница Татарстана осуждена на 13 лет за поджог с гибелью детей
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