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Жительница Татарстана подозревается в убийстве 92-летней пенсионерки

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Республика
27 ноября 2023  19:11
Автор:
Виктория Осинина

17 ноября в одном из домов в селе Базарные Матаки Алькеевского района РТ обнаружено тело 92-летней женщины с признаками насильственной смерти в виде множественных травм головы, нанесенных молотком.

Изучив запись камер видеонаблюдения, следователи вышли на след 55-летней женщины, которая ранее 4 раза привлекалась к уголовной ответственности за преступления против собственности. Проведенная геномная экспертиза показала наличие на одежде подозреваемой следов крови пенсионерки.

В настоящее время следствием установлено, что незадолго до трагедии подозреваемая ходила по селу в поисках подруги. Зайдя в первый попавшийся дом, где проживала пенсионерка, она стала спрашивать, где ее знакомая, а после произошедшего конфликта расправилась с пожилой женщиной и ушла, заперев дом на ключ.

Судом по ходатайству следователя в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает СУ СКР по РТ.

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Жительница Татарстана подозревается в убийстве 92-летней пенсионерки
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