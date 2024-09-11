Жительница Татарстана приютила раненного ястреба

Жительница Бугульминского района обнаружила на своем участке необычного гостя – раненого ястреба-перепелятника. Птица не могла взлететь и сидела на одном месте.

Неравнодушная женщина обратилась за помощью к специалистам Госкомитета РТ по биоресурсам, пишет пресс-служба учреждения. Прибывшие на место эксперты осмотрели птицу и диагностировали у нее перелом крыла, полученный, вероятно, во время охоты.

Специалисты приняли решение забрать пернатого пациента с собой. В дикой природе ястреб с такой травмой не выжил бы. Сейчас он находится под наблюдением специалистов, которые проводят ему необходимую реабилитацию.

После того как ястреб полностью восстановится, его планируют вернуть в естественную среду обитания.