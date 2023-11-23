Жительница Татарстана с пороком сердца стала мамой

В перинатальном центре РКБ в начале ноября после двух тяжелых беременностей с трагичным исходом 20-летняя Ксения из Пестречинского района РТ наконец родила здорового мальчика. Сама молодая мама с рождения имеет порок сердца и перенесла операцию в возрасте трех лет, несколько лет назад ей удаляли тромб в сердце. Именно это и провоцировало неудачный итог предыдущих беременностей и в целом ставило под вопрос материнство.

- Сына назвали Ислам, он родился на 37-й неделе беременности весом 2880 граммов, - с гордостью рассказала в этот вторник молодая мама журналистам. - Сегодня ему 19 дней. Когда его впервые увидела, сильно плакала. Не верила, что наконец все получилось. Всю беременность я провела практически в перинатальном центре, меня здесь все поддерживали. Мы стали одной семьей! Была поддержка и от крестной, а также от папы ребенка. Конечно, после двух неудачных попыток был сильный страх. А вот сейчас все отлично. Завтра мы едем домой!

Ксения поделилась, что ее родная мама погибла спустя месяц, как умер ее первый малыш. Тогда девушке было 16 лет. Саму ее воспитывал отчим, родного отца она не видела с рождения.

- Это сказка из современной жизни, - прокомментировала ситуацию заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи, руководитель перинатального центра РКБ Нигина Нигматулина. - Мы эту девочку, Ксению, знаем с ее 16 лет. Первый малыш родился мертвым из-за того, что во время беременности у девушки произошла отслойка плаценты. Второй раз Ксения попала к нам в 17 лет со второй беременностью. Поскольку у нее был порок сердца, она наблюдалась у кардиологов. На небольшом сроке беременности врачи обнаружили тромб в сердце, который мог оторваться в любой момент и вызвать мгновенную смерть матери и плода. Ксению тогда госпитализировали к нам в перинатальный центр, где был организован консилиум врачей разных профилей. Было принято решение в срочном порядке делать операцию на открытом сердце. Подключились доктора из МКДЦ, где и была сделана операция по удалению тромба. Девушку сопровождали три бригады врачей. Операция прошла успешно, сохранили не только сердце, но и беременность.

Послеоперационный период шел достаточно благополучно, однако проблемы со здоровьем все же дали о себе знать, и спустя два месяца плод погиб внутриутробно. В итоге у Ксении в 17 лет было два рубца на матке и ни одной удачной беременности, но желание дать новую жизнь все же осталось. Она очень сильная, никогда не сдавалась. И произошло в прямом смысле чудо, которое сейчас спит в кроватке рядом с ней.

Нигина Амоновна сообщила, что третью беременность они с Ксенией тщательно планировали и девушка в период самой беременности жила в перинатальном центре. В итоге малыш родился здоровым и доношенным. Нигматулина отметила, что в год в перинатальном центре рождается порядка 7 - 8 тысяч малышей. В 90% это сложные, тяжелые случаи, к примеру, рожают женщины с онкологией, циррозом печени. Глубоко недоношенных детей весом 400 - 600 граммов рождается в год около 20 - 25. Ежегодно выхаживают малышей, родившихся на маленьком сроке, к примеру, 24-недельных. Уникальные случаи в перинатальном центре не редкость. Например, не так давно с помощью ЭКО забеременела и родила 56-летняя женщина, которая решилась на такой шаг из-за смерти 30-летнего сына. Также недавно здесь впервые в РТ благодаря раннему неонатальному скринингу выявили спинальную мышечную атрофию у младенца.