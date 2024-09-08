Жительница Татарстана сделала свой выбор по пути в роддом

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Республика
8 сентября 2024  15:08
Автор:
Назиля Фахрутдинова

 Фото: Пресс-служба администрации Зеленодольского района

Лилия Батрашкова, жительница города Зеленодольск, продемонстрировала свою активную гражданскую позицию, посетив участок №1507 для голосования перед тем, как отправиться в родильный дом. Об этом сообщила пресс-служба администрации Зеленодольского района.

Её супруг полностью поддержал это решение, и после выполнения своих гражданских обязанностей, они направились в роддом в Зеленодольске.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва стартовали 8 сентября и продлятся до 20:00.

На выборах участвуют пять партий: «Новые люди», «ЛДПР», «Справедливая Россия», «Единая Россия» и «КПРФ». В общей сложности за 100 депутатских кресел борются 397 кандидатов.

По данным системы ГАС «Выборы», на полдень явка избирателей на выборах в Госсовет Татарстана составила 32,2% от общего числа граждан, имеющих право голоса.

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