Жительница Татарстана выжила после пяти ударов молотком по голове

По версии следствия, ЧП произошло 15 декабря этого года 2023 года в квартире одного из домов по улице Шевченко в Альметьевске. Пьяный 61-летний мужчина поругался с 64-летней сожительницей. Во время ссоры он нанес ей не менее пяти ударов молотком по голове. Женщина смогла сбежать от сожителя и забежать в квартиру к соседу, который вызвал на место представителей экстренных служб. В результате с открытым переломом свода черепа потерпевшая была доставлена в больницу, где ей оказали квалифицированную медицинскую помощь.

Судом по ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает СУ СКР по РТ.