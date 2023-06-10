Жительнице Челнов за избиение официантки назначили штраф в 5000 рублей

Жительнице Набережных Челнов назначили штраф в размере 5000 рублей за избиение официантки в кафе. Об этом сообщают «Челнинские известия».

«Шумная компания пришла в кафе, ведя себя вызывающе. На замечания сотрудников заведения люди не реагировали, вместо чего женщина из компании на почве неприязни ударила сотовым телефоном официантку по носу», — отметили в пресс-службе суда Челнов.

В результате инцидента официантка получила раны, ссадины и кровоподтеки лица, из-за чего подала на обидчицу в местный суд.

На заседании челнинка признала свою вину, но решение официантки осталось неизменным: последняя настаивала на привлечении обидчицы к ответственности.

Суд Челнов признал женщину виновной и назначил ей штраф в 5000 рублей в пользу государства.