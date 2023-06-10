 Жительнице Челнов за избиение официантки назначили штраф в 5000 рублей
news_header_top_970_100

Жительнице Челнов за избиение официантки назначили штраф в 5000 рублей

Возбуждено административное дело.

Республика
10 июня 2023  10:19
Автор:
Валерий Саидов

Жительнице Набережных Челнов назначили штраф в размере 5000 рублей за избиение официантки в кафе. Об этом сообщают «Челнинские известия».

«Шумная компания пришла в кафе, ведя себя вызывающе. На замечания сотрудников заведения люди не реагировали, вместо чего женщина из компании на почве неприязни ударила сотовым телефоном официантку по носу», — отметили в пресс-службе суда Челнов.

В результате инцидента официантка получила раны, ссадины и кровоподтеки лица, из-за чего подала на обидчицу в местный суд.

На заседании челнинка признала свою вину, но решение официантки осталось неизменным: последняя настаивала на привлечении обидчицы к ответственности.

Суд Челнов признал женщину виновной и назначил ей штраф в 5000 рублей в пользу государства.

 

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Раис Татарстана поздравил медработников с профессиональным праздником
В Татарстане в начале недели прогнозируют 19 градусов тепла
На Дне молодежи в Челнах выступит The Limba
В Тукаевском районе при пожаре в частном доме погибли три человека
Сабантуй в Набережных Челнах посетили около 100 тыс. человек
Жителя Челнов будут судить за убийство сестры из-за дележки квартиры
В Казани прошел республиканский финал соревнований по футболу «Кожаный мяч»
Telegram и чат-боты становятся инструментами мошенников: как татарстанцев по-новому обманывают в сети
Telegram и чат-боты становятся инструментами мошенников: как татарстанцев по-новому обманывают в сети