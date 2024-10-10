Жительницу Казани заставили извиниться на доске объявлений за ложь в чате

news_top_970_100
Город
10 октября 2024  14:36

Неосторожные высказывания в домовом чате обернулись для жительницы Ново-Савиновского района Казани публичным покаянием на доске объявлений. Об этом рассказали в пресс-службе ГУФССП России по РТ.

Женщина, не проверив информацию, написала в чате дома по улице Короленко о том, что председатель местного ЖСК якобы имеет судимость. Старшая по дому сочла это сообщение оскорблением и обратилась с иском в суд.

Вахитовский районный суд признал вину автора сообщения и обязал ее принести извинения. Причем извиняться пришлось не лично, а на доске извинений. 

news_right_column_240_400
Новости
В Казани автобусу пришлось въехать в столб, чтобы не сбить ребенка
Новый вариант коронавируса: к чему надо быть готовым?
Новый вариант коронавируса: к чему надо быть готовым?
Студенты смогли заработать полмиллиарда рублей в трудотрядах
Когда и кому можно вызвать врача на дом
Жительницу Казани заставили извиниться на доске объявлений за ложь в чате
Минниханов прибыл с рабочим визитом в Туркменистан
Татарстан переманил Александра Большунова
Татарстан переманил Александра Большунова
В центре Казани на месяц перекроют участок улицы Пушкина