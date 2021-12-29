 В аэропорту Казани задержали женщину, попытавшуюся незаконно вывезти более 40 тыс. долларов США
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В аэропорту Казани задержали женщину, попытавшуюся незаконно вывезти более 40 тыс. долларов США

Несостоявшейся авиапассажирке грозит возбуждение уголовного дела.

Город
29 декабря 2021  14:08
Автор:
Ольга Ильина

В международном аэропорту «Казань» имени Тукая сотрудники таможни задержали жительницу Набережных Челнов, которая попыталась незаконно вывезти в Стамбул 47,4 тыс. долларов США. Это около 3,4 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Если пассажир при себе имеет сумму более 10 тыс. долларов США, ее нужно декларировать в обязательном порядке. Тем не менее, по словам таможенников, имея при себе более 40 тыс. долларов США, женщина выбрала «зеленый» коридор – когда пассажиру нечего декларировать.

Подобные махинации преследуются по закону – 45-летней челнинке грозит возбуждение уголовного дела по статье о незаконном перемещении денежных средств. По нему предусматривается ограничение работы или принудительные работы на срок до двух лет.

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