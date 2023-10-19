Жительницы Дербышек плетут маскировочные сети для СВО

Как поделилась Наталья Ахтямова, еще не так давно все ее внимание было сосредоточено на внуках: привести-увести в школу, садик, проконтролировать выполнение домашнего задания. Но с началом спецоперации многое в ее жизни изменилось.

«Началось все с нашего садового общества, где около 300 домов. У одной из наших женщин муж - действующий военнослужащий. Мы узнали о том, что ребятам в зоне СВО нужна помощь, организовали сбор продуктов, предметов первой необходимости. Тогда мы еще и не думали, что будем сами что-то шить или плести маскировочные сети. Постепенно инициативная группа стала расти, приходили все новые желающие помочь СВОим», - рассказала Наталья.

Костяк группы небольшой - она и Евгения Коцарь, которая является идейным вдохновителем, организатором и руководителем. На плечи Евгении легли финансовые вопросы: сбор средств, закупка необходимых материалов и товаров. Она же поддерживает связь с отрядом и общественностью.

Наталья взяла на себя другие функции, связанные с пошивом спецодежды и плетением маскировочных сетей.

«Мы шьем для военных футболки, снуды, шапки, балаклавы, утепленные бахилы на обувь, толстовки, штаны, теплые флисовые и мембранные костюмы, зимние маскировочные костюмы. В этом году начали шить демисезонные костюмы. Два первых образца мы уже отправили нашим ребятам для тестирования. Они их будут носить, а потом сообщат нам свои замечания и пожелания», - объяснила Наталья. После этого костюм подгонят под потребности и запросы военных.

Она рассказала, что сначала женщины шили дома, на своих бытовых машинках. Но такое оборудование не всегда может справиться с плотной тканью, с которой приходится работать.

- Плетение маскировочных сетей начали вскоре после объявления СВО, когда пришлось столкнуться с ценами на готовые сети. Тогда и пришла идея плести их самостоятельно. Поначалу плели из всего, что было и что приносили. Позже перешли на покупные ткани подходящих расцветок. Ознакомились с военными методичками, поискали информацию в интернете, списались с другими инициативными группами, делились и обменивались опытом. Потихоньку, обобщив знания, стали разрабатывать свои методики. Пришлось столкнуться с таким свойством тканей, как свечение, и выяснять, какие ткани не подходят для маскировки и изготовления сетей, - продолжили Наталья. - Плести сети своими руками, конечно, трудновато, но менее затратно. Главное - это то, что их можно изготовить под конкретные запросы бойцов. Перед нами стояла задача, чтобы сеть была плотной и гладкой, чтобы ленты в сетке не сбивались от дождя и снега, при быстром движении транспорта. Первые сети были тяжелые, так как плели мы их из хлопчатобумажной ткани. По крепости плетения наши сети прошли тест, когда бойцам пришлось сменить их с белых зимних на оттенок «грязный снег». Парни прицепили наши сети к машине и протащили их по бездорожью несколько километров.

Со временем методом проб и ошибок женщины нашли «свое» плетение. С тех пор оно остается неизменным. Вскоре и некоторые производители пришли на помощь, запустив производство легких цветных тканей, приближенных к природным оттенкам, необходимой для сетей плотности. Теперь сети стали легче и незаметнее, хотя ребята всегда могут усовершенствовать их на местности.

Плести маскировочные сети приходят в основном люди старшего поколения, молодежи не так много. Одна супружеская пара, к примеру, приходила плести сети по выходным, но в основном женщины ходят сюда как на работу. В этот день за плетением мы застали шесть человек, всего же активистов около 12. Одна женщина приезжает из Казани, остальные - жительницы Дербышек.

Буквально на днях инициативная группа «Zа победу! Казань» получила от администрации Советского района семь современных швейных машинок. В новом помещении на ул. Солидарности, 10, которое также предоставила администрация района, уютно как дома. Отдельный вход, есть помещение для пошива одежды, отдельно - для плетения сетей. Удобно, что есть кухня, где можно попить чай, ведь некоторые женщины здесь проводят почти весь день. Есть помещения для сбора гуманитарной помощи, для размещения пошивочных материалов.

«Люди нам нужны всегда. Уметь шить вовсе не обязательно - научим», - добавила, прощаясь, Наталья Ахтямова.