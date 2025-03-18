Жительницы РТ получили пособия по беременности и родам на 4,2 млрд рублей за год

С начала 2025 года региональное отделение Социального фонда России (СФР) по Республике Татарстан выплатило пособия по беременности и родам 5 тысячам будущих мам. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В 2024 году 23,8 тысячи женщин Татарстана получили аналогичные выплаты на общую сумму 4,281 млрд рублей.

Выплата предоставляется работающим женщинам, находящимся в отпуске по беременности и родам, а также тем, кто усыновил ребенка в возрасте до трех месяцев.

Размер пособия зависит от среднего заработка за два календарных года, предшествующих году наступления отпуска. Если в эти периоды женщина находилась в отпуске по беременности и родам или по уходу за ребенком, она может заменить эти годы на более ранние, если это увеличит размер выплаты.

При обычной беременности и родах пособие выплачивается за 70 дней до родов и 70 дней после.

При усыновлении ребенка до трех месяцев выплата производится со дня усыновления и до 70 календарных дней со дня рождения ребенка.

В случае многоплодной беременности или осложненных родов срок отпуска увеличивается:

При рождении двойни женщина получает пособие за 194 дня (84 дня до родов и 110 дней после).

При одновременном усыновлении двух и более детей срок выплаты составляет 110 дней.

Максимальные размеры пособий в 2025 году:

За 140 дней отпуска — 794 355 рублей.

За 194 дня — 1 100 750 рублей.

Пособия по беременности и родам направлены на поддержку женщин в важный период их жизни, обеспечивая финансовую стабильность и возможность сосредоточиться на здоровье и уходе за ребенком.