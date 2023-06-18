Жителя Челнов будут судить за убийство сестры из-за дележки квартиры

В Набережных Челнах будут судить мужчину, который обвиняется в убийстве своей 53-летней сестры. Об этом сообщает СУ СК РФ по Татарстану.

По версии следствия, в апреле 2023 года домой к обвиняемому, находившему в состоянии алкогольного опьянения, пришла сестра и предъявила ему претензии на жилплощадь и предложила поделить имущество. На этой почве начался конфликт. В ходе ссоры мужчина нанес женщине смертельное ранение ножом в грудь, после чего вызвал правоохранительные органы и признал свою вину.

Судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.