 Жителя Челнов будут судить за убийство сестры из-за дележки квартиры
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Жителя Челнов будут судить за убийство сестры из-за дележки квартиры

Свою вину мужчина признал.

Республика
18 июня 2023  13:10
Автор:
Роза Габитова

В Набережных Челнах будут судить мужчину, который обвиняется в убийстве своей 53-летней сестры. Об этом сообщает СУ СК РФ по Татарстану.

По версии следствия, в апреле 2023 года домой к обвиняемому, находившему в состоянии алкогольного опьянения, пришла сестра и предъявила ему претензии на жилплощадь и предложила поделить имущество. На этой почве начался конфликт. В ходе ссоры мужчина нанес женщине смертельное ранение ножом в грудь, после чего вызвал правоохранительные органы и признал свою вину. 

Судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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