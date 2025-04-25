Жителя Казани арестовали за оправдание теракта в «Крокусе»

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Город
25 апреля 2025  14:54

Вахитовский районный суд Казани удовлетворил ходатайство следствия и арестовал 20-летнего местного жителя. Он фигурирует в уголовном деле об оправдании теракта в московском «Крокус Сити Холле». Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе суда.

В суде отметили, что при выборе меры пресечения учли тяжесть преступления, его обстоятельства и доводы следователей о возможном побеге обвиняемого.

По данным следствия, мужчина в чате мессенджера одобрил теракт, произошедший 22 марта прошлого года. Предполагается, что он осознавал противоправность своих действий и намеренно размещал подобные сообщения.

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