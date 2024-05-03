Жителя Татарстана осудят за дачу взятки в 180 тысяч рублей

Суд рассмотрит дело 53-летнего замдиректора одной из татарстанских фирм. По версии следствия, его организация заключила договор о санобработке объекта. Заказчик был недоволен качеством выполнения работ, поэтому составил акты с предписанием об устранении нарушений. Ему грозил штраф в 700 тысяч рублей.

«Обвиняемый, будучи осведомленным о наличии нарушений, неоднократно предлагал представителю заказчика за незаконное вознаграждение в размере 180 тысяч рублей, аннулировать ранее выявленные нарушения и не выявлять их в дальнейшем», – сообщает пресс-служба СУ СК России по РТ.

О противоправных требованиях узнали правоохранители. Они давали указания по организации передачи средств для того, чтобы поймать преступника «с поличным». В начале декабря обвиняемого задержали.