Жителям Елабуги начислили в счет за ЖКХ расходы за новогоднюю иллюминацию домов

Жителям Елабуги начислили в счет за ЖКХ расходы за новогоднюю иллюминацию их домов. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры РТ.

В счетах на ЖКХ у жителей шести многоквартирных домов появились начисления за электрическую энергию, потребленную в целях содержания общего имущества в многоквартирных домах. При этом установка праздничной иллюминации не относится к данным услугам.

По итогам проверки прокуратура вынесла требование в адрес руководителей ООО УК «Чаллы» и ООО УК «Домуправ-3» произвести перерасчет платы.