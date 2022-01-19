 Жителям Елабуги начислили в счет за ЖКХ расходы за новогоднюю иллюминацию домов
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Жителям Елабуги начислили в счет за ЖКХ расходы за новогоднюю иллюминацию домов

По данному факту городская прокуратура провела проверку.

Республика
19 января 2022  12:57
Автор:
Ольга Полякова

Жителям Елабуги начислили в счет за ЖКХ расходы за новогоднюю иллюминацию их домов. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры РТ.

В счетах на ЖКХ у жителей шести многоквартирных домов появились начисления за электрическую энергию, потребленную в целях содержания общего имущества в многоквартирных домах. При этом установка праздничной иллюминации не относится к данным услугам.

По итогам проверки прокуратура вынесла требование в адрес руководителей ООО УК «Чаллы» и ООО УК «Домуправ-3» произвести перерасчет платы.

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