Жителям Казани предлагают бесплатно проверить свои тонометры на исправность

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Город
5 апреля 2024  17:12
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казани с 7 по 9 апреля проведут социальную акцию «Будь уверен! Будь здоров!» к Всемирному дню здоровья. 

На базе Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Татарстан развернется пункт контроля бытовых тонометров артериального давления. Организаторы сообщают, что будет проводится проверка всех видов тонометров – автоматических, полуавтоматических, механических, ртутных – кроме запястных.

В течение трех дней проведения акции горожан будут принимать с 09:00 до 17:00. 

Исправность тонометра может предупредить сердечно-сосудистые заболевания.

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