Жителям Казани предлагают бесплатно проверить свои тонометры на исправность

В Казани с 7 по 9 апреля проведут социальную акцию «Будь уверен! Будь здоров!» к Всемирному дню здоровья.

На базе Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Татарстан развернется пункт контроля бытовых тонометров артериального давления. Организаторы сообщают, что будет проводится проверка всех видов тонометров – автоматических, полуавтоматических, механических, ртутных – кроме запястных.

В течение трех дней проведения акции горожан будут принимать с 09:00 до 17:00.

Исправность тонометра может предупредить сердечно-сосудистые заболевания.