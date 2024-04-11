Жителям республики надо успеть подать декларацию о доходах до 2 мая

Кому следует подавать декларации, рассказал в ходе брифинга в Кабмине РТ руководитель Управления Федеральной налоговой службы по РТ Марат Сафиуллин.

С января физлица в Татарстане уже подали 24 тысячи деклараций о доходах, по ним должны уплатить 1,3 млрд рублей налогов. В общей сложности налоговики планируют по итогам декларационной кампании собрать 4 млрд рублей.

Подать декларацию необходимо жителям республики, которые получили в прошлом году доходы от продажи жилья, земли, транспорта, ценных бумаг, от сдачи в аренду недвижимости, от выигрыша в лотерею. Кроме того, отчитаться по форме 3-НДФЛ обязаны индивидуальные предприниматели, использующие общую систему налогообложения, а также нотариусы и адвокаты. Следует обратить внимание, что отчет о доходах ожидают и от граждан, получивших в дар не от близких родственников недвижимость, транспортные средства или ценные бумаги.

Впрочем, есть в этом списке и исключения. Декларацию могут не подавать физлица, продавшие недвижимость, которой владели более пяти лет. Этот срок может быть сокращен до трех лет в тех случаях, когда имущество было получено в наследство или подарок от близких родственников либо по договору приватизации. Также нет необходимости декларировать доходы от продажи единственного жилья. Аналогична ситуация с продажей недвижимости стоимостью менее 1 млн рублей.

От уплаты НДФЛ освобождаются семьи с детьми, продающие жилье, при условии использования полученных средств на покупку нового большей площади или стоимости. В таком случае срок владения им не имеет значения. В семье должны воспитываться двое или более детей в возрасте до 18 лет либо до 24 лет, если они получают образование очно.

Представить декларацию необходимо в налоговый орган по месту учета. После подачи декларации УФНС самостоятельно рассчитывает сумму налога. Марат Сафиуллин напомнил об ответственности за несвоевременную подачу документа. В этом случае гражданам грозят штрафы и пени.

- Удобнее всего направить документ через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС, поскольку большая часть данных заполняется автоматически, там же можно легко рассчитать сумму налога, введя необходимую информацию о доходах, - напомнил Марат Сафиуллин. - Граждане также могут получить налоговые вычеты в ряде случаев: за покупку и строительство жилья, социальные налоговые вычеты на образование и лечение.