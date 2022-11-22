 Жителям РТ выделят субсидию на покупку деревянных домов
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Жителям РТ выделят субсидию на покупку деревянных домов

Каждый год на предоставление субсидий производителям будут выделять не менее 300 млн рублей.

Республика
22 ноября 2022  10:14
Автор:
Ольга Ильина

При покупке деревянного дома татарстанцы смогут воспользоваться субсидией, которая будет распространяться на готовые домокомплекты заводского производства стоимостью до 3,5 млн рублей. При этом предприниматели должны предоставить покупателям скидки до 10% стоимости дома, сообщили в пресс-службе Росреестра РТ.

На предоставление субсидий производителям выделят не менее 300 млн рублей ежегодно. Чтобы участвовать в конкурсе Минпромторга и получить субсидии, производителям нужно:

– подтвердить наличие производственных мощностей в России;

– наличие прейскуранта цен на домокомплекты;

– фиксация скидки в договоре с покупателем.

Ранее «КВ» сообщали, что татарстанские предприниматели в возрасте до 25 лет получат 47 млн рублей грантовой поддержки по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство». Такую поддержку молодым предпринимателям предоставят в виде субсидий на развитие своего бизнеса. Однако, чтобы получить ее, предприниматель должен вложить в проект не менее 25% собственных средств.

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