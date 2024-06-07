Жителям Татарстана, имеющим ОВЗ, расскажут, как поступить в вузы и ссузы

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Республика
7 июня 2024  08:00
Автор:
Эндже Гарафиева

В Татарстане пройдет информационная кампания о возможностях поступления в вузы и ссузы для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Целью кампании является информирование родителей и детей об условиях обучения в учреждениях высшего и среднего профессионального образования для студентов с ОВЗ.

В рамках кампании будут проведены встречи с родителями, школьниками и педагогами, на которых специалисты расскажут о специальных условиях обучения, доступных профессиях, возможностях получения поддержки в учебном процессе.

Также будут распространяться информационные материалы о правах детей с ОВЗ при поступлении в вузы и ссузы.

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Жителям Татарстана, имеющим ОВЗ, расскажут, как поступить в вузы и ссузы