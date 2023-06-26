Жителям Татарстана напомнили о четырехдневной рабочей неделе

Предстоящая рабочая неделя для жителей Татарстана будет сокращенной из-за празднования Курбан-байрама. Она продлится четыре дня. Об этом напомнил сегодня начальник отдела по взаимодействию с общественными организациями Казани Ильнур Шакиров.

Ранее «КВ» сообщали, что на Курбан-байрам в Казани организуют 17 мест для заклания животных. Полный список мест будет опубликован на сайте kzn.ru.

В мечетях города праздничные мероприятия начнутся в 2.30 утра с чтения Корана. После праздничной молитвы начнется обряд заклания жертвенных животных, который продлится в течение трех дней — 28, 29 и 30 июня.

Транспортное обслуживание на Курбан-байрам предусмотрено с 1.30 утра.