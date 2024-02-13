Жителям Татарстана окажут бесплатную юридическую помощь

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Республика
13 февраля 2024  11:05
Автор:
Эндже Гарафиева

В четверг, в честь празднования 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, жителям Татарстана окажут бесплатную юридическую помощь.

Консультации специалистов будут организованы в Доме дружбы народов РТ в Казани. Татарстанцы смогут получить консультации по вопросам земельного и трудового законодательства, медицинского и социального обеспечения и других.

На вопросы жителей республики ответят представители Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Татарстан, Управления Росреестра по РТ, территориальных органов Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ, Министерства здравоохранения РТ, Адвокатской и Нотариальной палат РТ.

Всех желающих будут ждать 15 февраля с 10:00 до 12:00 по адресу: улица Павлюхина, д.57, корпус 1.

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