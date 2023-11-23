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Жителю Кукмора предъявлено обвинение в покушении на убийство

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Республика
23 ноября 2023  16:33
Автор:
Виктория Осинина

По версии следствия, вечером 13 ноября этого года нетрезвый 31-летний мужчина услышал на улице крики. Он взял нож и пошел выяснить, кто шумит. Никого не найдя, поднимаясь по лестнице он встретил уходившего из гостей нетрезвого 38-летнего мужчину, которому и предъявил претензии по поводу шума. Несмотря на то, что мужчина ответил, что не имеет к этому отношения, обвиняемый несколько раз ударил его ножом в грудь. Потерпевший был доставлен в больницу, где ему оказали квалифицированную медицинскую помощь.

Судом по ходатайству следователя татарстанца взяли под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает СУ СКР по РТ.

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