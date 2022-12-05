 Жителю РТ дали 100 часов обязательных работ из-за неуплаты штрафа за повторное «пьяное» вождение
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Жителю РТ дали 100 часов обязательных работ из-за неуплаты штрафа за повторное «пьяное» вождение

Мужчина признал вину и отработал часы в полном объеме.

Республика
5 декабря 2022  14:19
Автор:
Ольга Ильина

Жителя Спасского района остановили инспекторы ГИБДД, мужчина был пьян. Его лишили водительских прав и назначили штраф, однако это мужчину не остановило – автоинспекторы еще раз поймали его пьяным за рулем и так же оштрафовали.

Мужчина долго не выплачивал назначенные штрафы, из-за чего дело передали судебным приставам. Сотрудник службы привлек должника к «административке» и направил материалы в суд.

В итоге суд назначил мужчине 100 часов обязательных работ. Вину мужчину признал и отработал часы в полном объеме. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по Татарстану.

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