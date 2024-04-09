Животные из приютов ждут своего человека

Подробнее об этом рассказал в ходе «делового понедельника» в городской мэрии заместитель руководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин.

В прошедшем году было зарегистрировано 1372 укуса людей животными, три года назад этот показатель находился на уровне около 2000.

- Работа, которую мы начали, важна, потому что этот вопрос поднимали наши жители, - рассказал Гиниятуллин. - Благоустроенный и комфортный город, в котором мы хотим себя видеть, не может быть с безнадзорными животными. Кому-то порядка 1300 укусов могут показаться большой цифрой, и для нас это много. Но долгое время мы держались на цифре 4000. Сегодняшние показатели вселяют оптимизм, мы на правильном пути по работе с безнадзорными животными.

Основой проекта является программа, обозначаемая ОСВВ: отлов, стерилизация, вакцинирование и выпуск.

За три года через эти процедуры прошли 12213 собак. Большинство из них вернулись в прежние места обитания, но 972 обрели новый дом и хозяев. Если животные признавались агрессивными, а таковых насчитывалось 449, то их оставляли в приюте.

Мероприятия проводятся под надзором общественности. Искандер Гиниятуллин подчеркнул, что подрядчики на отлов собак выбираются посредством конкурса. Для розыска хозяев потерянных животных на сайте ООО «Зооцентр», а также на страницах соцсети «ВКонтакте» и на канале Telegram размещаются объявления. Там же можно выбрать питомца и подарить ему дом.

- Ежегодно на эти цели выделяется порядка 35 млн рублей, в том числе на содержание признанных агрессивными животных, - пояснил Искандер Гиниятуллин.

В городе проводятся бесплатные вакцинация и стерилизация собак и кошек, имеющих хозяев. В общей сложности более 50 тысяч животных получили прививку от бешенства.

Помимо работы с братьями нашими меньшими не менее важна просветительская работа среди людей. Так, в школах и детских садах Казани проводятся образовательные мероприятия, посвященные теме бездомных животных. На занятиях рассказывают об ответственности перед живыми существами.

В Казани проводится конкурс грантов «Лапа дружбы», в котором принимают участие проекты, направленные на улучшение жизни безнадзорных животных. Финансирование от 50 до 200 тысяч рублей получили такие начинания, как кружок «Юный кинолог», проект «Школа начинающего собаковода» и другие.

- В системе «Добрая Казань» профессиональный кинолог и педагог Дмитрий Дудкин и специально обученный лабрадор Цента занимаются канистерапией с детьми с ОВЗ, - добавил Искандер Гиниятуллин.

Мэр Казани Ильсур Метшин одобрил такие инициативы и призвал начальника управления образования Ирека Ризванова продолжить работу в этом направлении.

- Необходимо в школах провести цикл лекций, чтобы наши дети относились к этому осознанно, - подчеркнул глава города. - Через СМИ - цикл публикаций и передач. Мы обращаемся еще раз к родителям, бабушкам и дедушкам, чтобы они осознанно подходили к подаркам в виде четвероногих.

В городе также реализуется образовательный проект для людей, планирующих завести собаку. Опытные кинологи обучают их основам правил поведения с животными.

С 2021 года в столице РТ были обустроены три площадки для выгула собак, всего в городе их 19. Искандер Гиниятуллин обратился к мэру с просьбой поддержать проект обустройства еще одной - в сквере на улице Заря.

- Разработан проект, есть смета, подготовлено место, - рассказал он. - Владельцы собак очень ждут там площадку.

Ильсур Метшин на это ответил, что не имеет возражений, и поручил подготовить предложение в администрацию Советского района.

20 - 21 мая в Казани пройдет второй фестиваль в поддержку приютских собак и кошек WOOF. Мероприятие запланировано на площади стадиона «Ак Барс Арена», где состоится выставка с участием 30 собак и 60 кошек.

- Горожане могут выбрать себе домашнего питомца и после оформления договора забрать его домой, освободив тем самым в приюте место для новых животных, - объяснил Искандер Гиниятуллин.

Также гостей фестиваля ожидают лекции и консультации от кинологов и ветеринаров.