«Жизнь не заканчивается на новогодних праздниках»: как не впасть в депрессию после каникул

«Найти опору в себе»

Перестройка с работы на отдых и с каникул на трудовой процесс может быть затрудненной и болезненной, считает практикующий психолог Майя Камалова.

По ее мнению, необходимо заранее позаботиться о своем ментальном здоровье и написать список вещей, качеств и возможностей, которые бы обезопасили именно вас в этот острый момент, помогли бы остаться в спокойном и бодром состоянии.

«Каждый человек уникален, универсального рецепта не будет, поэтому я предлагаю в этом вопросе найти опору в себе», — отмечает эксперт.

В период новогодних праздников люди часто остаются один на один с собой и своими мыслями. Именно это время, когда человек себя не знает, не понимает и не слышит, может оказаться мучительным. Также этот факт может стать причиной для работы над собой: каждый понимает, что необходимо восстанавливать контакт с собой, узнавать себя, свои ценности, цели и ориентиры, добавила психолог.

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Чтобы не впасть в состояние депрессии после каникул, нужно задавать себе вопросы о том, что вы любите, хотите, что вас вдохновляет. В целом, за новогодние праздники человек мог определить, что ему нравится, заряжает, познакомиться с собой и позаботиться о себе. Тогда возвращение в обычный ритм жизни станет менее болезненным.

По словам Майи, выйдя на работу, не нужно сравнивать себя с другими и их каникулами, потому что это только растрачивает наши силы и больше ни к чему не приводит. На одних январских праздниках жизнь не заканчивается.

Однако, если состояние становится критичным, лучше обратиться к психотерапевту для исключения соматической природы депрессии, рассказала специалист.

«Если что-то не успел сделать во время каникул, сделай это сейчас»

Чтобы не уйти в депрессию после январских праздников, важно не разгоняться сильно в маниакальной «новогодней гонке». По мнению практикующего психолога Венеры Залялиевой, в предновогодней суете люди судорожно бегают по магазинам, покупая подарки, либо пытаются успеть все то, что не сделали в уходящем году.

«Чем меньше мы вкладываем ожиданий в подготовке к празднику, тем меньше потом депрессия», — объяснила она.

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В то время, когда человек делает что-то активное, но нестандартное, приходит период спада энергии. В основном он сопровождается теми же симптомами, как и депрессия. Но не стоит путать заболевание с грустью, добавила специалист.

Чтобы не уходить в депрессивное состояние перед работой или после выхода нее, необходимо прожить новогодние праздники в максимально комфортной для ментального здоровья обстановке. Однако, если вам не удалось создать таких условий, то разговаривайте с собой, спросите у себя, почему вам тревожно и как вы можете позаботиться о себе сейчас, посоветовала психолог.

«Жизнь не заканчивается после праздников, она продолжается. Если что-то не успел сделать во время отдыха, сделай это сейчас», — подчеркнула Венера.

Существуют люди, которые склонны к переменчивому настроению. Именно для них смена режима с выходного на рабочий обходится очень тяжело. Таким необходимо оберегать о себе вдвойне.

«Обращая внимания на какие-то такие свои изменения, на которые влияют подобные праздники, человек понимает, что его ожидания не сбылись. Ничего нового не происходит и возникает разочарование и депрессивное состояние», — описывает ситуацию специалист.

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Чаще всего в январе начинается депрессия. Психолог отмечает, что в именно в этом месяце к ней обращается большое количество клиентов.

Чтобы избежать приступов плохого настроения, Венера порекомендовала отказаться от социальных сетей, в которых блогеры и не только, подводят итоги проведенных ярких и насыщенных каникул или достигнутых результатов. Некоторые не понимают, что это всего лишь картинка, и расстраиваются, что они провели время впустую. Однако важно сконцентрироваться именно на себе, замечать свои достижения.

«У каждого есть своя победа, просто она не всегда заметная», – уверена психолог.

«Нужно отдыхать экологично»

Традиционно в период новогодних праздников и после них обостряется чувство одиночества, которое можно перепутать с депрессией, рассказала психолог Полина Хабибуллина. Однако это разные переживания.

«Депрессия — это заболевание, а не состояние, оно не связано с каким-либо календарным праздником», — отмечает Полина.

Только при наличии устойчивых симптомов — упадка сил и настроения, которые не проходит после отдыха и сохраняются в течение двух недель и больше, можно предположить, что у человека депрессивное расстройство.

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Если человек чувствует себя одиноким, даже выйдя в социум, ему нужно пересматривать свою систему отношений с другими людьми. В случае плохого настроения необходимо искать способы его поднятия. Например, заниматься активными видами отдыха — они способствуют выработке эндорфина и серотонина, это гормоны радости и удовольствия, поделилась Хабибуллина.

Психолог считает, что если во время каникул вы отдыхали «экологично» и качественно, то выход на работу не станет для вас ужасом. Кроме того, Полина порекомендовала на будущее не нагружать себя лишними делами и не переедать.

«Чтобы не пришлось восстанавливаться после праздников — нужно отдыхать экологично, то есть безопасно для здоровья и бюджета», — добавила она.