 Проблемный казанский ЖК «Мелодия» начнут строить в феврале
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Проблемный казанский ЖК «Мелодия» начнут строить в феврале

По завершении строительства жилье получат 170 семей.

Город
19 января 2022  09:32
Автор:
Ольга Ильина

Строительные работы в казанском ЖК «Мелодия» начнутся в феврале, сообщил дольщикам комплекса руководитель Фонда защиты прав дольщиков Татарстана Иван Новиков. Об этом пишет «Татар-информ».

Дом по улице Габишева должны были сдать пять лет назад, однако из-за недобросовестного застройщика строительство так и не завершилось. Позже застройщика «ПИК+» признали банкротом, а строительство завершат с помощью федеральных и республиканских фондов.

Как только долгострой сдадут, 170 семей получат свое жилье.

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