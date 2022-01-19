Проблемный казанский ЖК «Мелодия» начнут строить в феврале

Строительные работы в казанском ЖК «Мелодия» начнутся в феврале, сообщил дольщикам комплекса руководитель Фонда защиты прав дольщиков Татарстана Иван Новиков. Об этом пишет «Татар-информ».

Дом по улице Габишева должны были сдать пять лет назад, однако из-за недобросовестного застройщика строительство так и не завершилось. Позже застройщика «ПИК+» признали банкротом, а строительство завершат с помощью федеральных и республиканских фондов.

Как только долгострой сдадут, 170 семей получат свое жилье.