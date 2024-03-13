Зоны виртуальной реальности могут появиться в сельских библиотеках Татарстана

Этот проект называется «Сельская библиотека — виртуальный формат». Благодаря нему в книжных хранилищах появляются зоны виртуальной реальности, где можно «побывать» в любой точке мира.

Подобная зона уже появилась в одной из библиотек Спасского района, пишет «Татар-информ».

Библиотекарь Зоя Шеронова говорит, что виртуальные очки помогли привлечь внимание к книгам. В такой форме дети лучше усваивают материал.

Спасская библиотека приняла участие в конкурсе грантов Правительства РТ для поддержки проектов творческих коллективов муниципальных учреждений культуры и искусства в 2023 году. Так, Зоя Шеронова выиграла 150 тыс. рублей. На эти деньги библиотеку приобрели монитор, компьютер, стол, кресла, VR-очки и новые книги.