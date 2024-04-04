«Жрица любви» обманула гостя Набережных Челнов почти на 40 тысяч

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Республика
4 апреля 2024  11:11
Автор:
Эндже Гарафиева

В Челнах девушка по вызову обманула приезжего на 37 тысяч рублей.

Житель местного хостела, 20-летний парень из Самарской области, обратился в полицию Набережных Челнов, чтобы вернуть украденные деньги.

В полночь он решил вызвать девушку из сферы досуга и, найдя ее телефон на сайте, перевел 37 тысяч рублей на указанный счет после уточнений.

Однако, несмотря на то, что они общались в течение двух дней, девушка так и не пришла. Мужчина попытался вернуть деньги, но телефон был недоступен.

Было установлено, что переговоры с посредниками велись по номерам, зарегистрированным в Санкт-Петербурге, Иркутске и Волгоградской области. В связи с этим случаем было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ "Мошенничество".

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