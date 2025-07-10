Зумба на закате: бесплатная танцевальная тренировка на Кремлевской набережной

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Город
10 июля 2025  10:26
Автор:
Владислав Косолапкин

10 июля в 19:30 на Кремлевской набережной Казани состоится открытый урок по зумбе. Танцевальный фитнес-класс проведет руководитель студии «Gut Fit» Ирина Гутник вместе с командой «Неугомонные девчата».

Зумба - это энергичные танцы под зажигательные латиноамериканские ритмы. Для участия не нужна специальная подготовка - тренировка подойдет всем, независимо от возраста и уровня физической формы. Достаточно надеть удобную одежду и обувь, взять с собой бутылку воды и хорошее настроение.

Мероприятие пройдет рядом с инфоцентром «Точка выбора» (около футбольных полей экстрим-парка «Урам»). Это первая из серии летних открытых тренировок, которые будут проводиться на набережной.

Присоединиться может любой желающий совершенно бесплатно. Приходите танцевать, заряжаться энергией и весело проводить время на свежем воздухе!

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Зумба на закате: бесплатная танцевальная тренировка на Кремлевской набережной