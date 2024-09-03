Журнал Forbes назвал Татарстан одним из самых дорогих регионов для туристов

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Республика
3 сентября 2024  13:19
Автор:
Эндже Гарафиева

Республика Татарстан заняла пятое место в рейтинге российских регионов по средним расходам туристов в 2024 году. Такие данные приводит журнал Forbes.

Согласно исследованию, общий объем трат туристов в Татарстане в 2024 году составил 19,1 млрд рублей. Средняя стоимость поездки одного туриста без учета расходов на проживание составила 11 368 рублей.

Топ-5 регионов России по средним тратам туристов:

1. Ставропольский край – 15 252 рубля за поездку
2. Московская область – 14 903 рубля
3. Москва – 14 608 рублей
4. Свердловская область – 12 064 рубля
5. Республика Татарстан – 11 368 рублей.
 

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