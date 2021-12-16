 Журнал «Казань» проведет презентацию последних номеров в стиле новогоднего «Голубого огонька»
news_header_top_970_100

Журнал «Казань» проведет презентацию последних номеров в стиле новогоднего «Голубого огонька»

Мероприятие пройдет на сцене Дома актера имени Марселя Салимжанова.

Город
16 декабря 2021  13:05
Автор:
Николай Лукоянов

Журнал «Казань» презентует несколько последних номеров на сцене Дома актера имени Марселя Салимжанова в формате новогоднего «Голубого огонька». Мероприятие начнется 20 декабря в 18:00.

Презентации-концерты журнала «Казань» уже стали резонансным событием в городе, так как их программа состоит из разнообразных жанров в смешении со смелыми коллаборациями, заготовок и пространства для полной импровизации в лучших традициях «Голубых огоньков».

На концерте будут представлены последние номера журналов по темам: «Казанский андеграунд» (октябрь), «30 лет без СССР» (ноябрь), «Небронзовые истории юбиляров» (декабрь). 

Перед зрителем выступят лауреат Тукаевской премии, скрипач и дирижер Рустем Абязов и бэнд «неформалов» с культовым лидером по кличке Карузо, джазовый саксофонист Евгений Соколов, исполнитель авторской песни Дмитрий Бикчентаев и многие другие.

Вход строго по QR-кодам.

 

Новости
В Казани полицейские задержали мужчину с фальшивыми купюрами
«От Казани до Питера семь фильмов»: в Татарстане запустили автобусные рейсы до северной столицы
«Мы должны работать на сохранение межнационального согласия»: как прошел Год родных языков в Казани
«Мы должны работать на сохранение межнационального согласия»: как прошел Год родных языков в Казани
Журнал «Казань» проведет презентацию последних номеров в стиле новогоднего «Голубого огонька»
В Татарстане для восстановления дубовых лесов собрали рекордный урожай желудей
«Метроэлектротранс» первым в России внедрил оплату проезда с помощью датчиков
В Татарстане за сутки зарегистрировано 146 случаев заражения ковидом
В Татарстане мобильные патрули отправятся в леса, чтобы выявлять незаконную рубку елей к Новому году