Журнал «Казань» проведет презентацию последних номеров в стиле новогоднего «Голубого огонька»

Журнал «Казань» презентует несколько последних номеров на сцене Дома актера имени Марселя Салимжанова в формате новогоднего «Голубого огонька». Мероприятие начнется 20 декабря в 18:00.

Презентации-концерты журнала «Казань» уже стали резонансным событием в городе, так как их программа состоит из разнообразных жанров в смешении со смелыми коллаборациями, заготовок и пространства для полной импровизации в лучших традициях «Голубых огоньков».

На концерте будут представлены последние номера журналов по темам: «Казанский андеграунд» (октябрь), «30 лет без СССР» (ноябрь), «Небронзовые истории юбиляров» (декабрь).

Перед зрителем выступят лауреат Тукаевской премии, скрипач и дирижер Рустем Абязов и бэнд «неформалов» с культовым лидером по кличке Карузо, джазовый саксофонист Евгений Соколов, исполнитель авторской песни Дмитрий Бикчентаев и многие другие.

Вход строго по QR-кодам.