Журналист Альберт Бикбов: Выборы привлекли внимание врагов России

«Погода хорошая, масленица опять же, у всех общее ощущение праздника. Это видно и по первым лицам нашей республики, и по депутатам, и по другим лидерам общественного мнения.

Есть отдельные, конечно, инциденты. Понятно, что эти выборы привлекли внимание врагов России, которые хотят устроить провокации, беспорядки на избирательных участках. Но на участках уже предупредительную работу, и стараются не допускать каких-либо значимых инцидентов. И я уверен, что такая же работа будет продолжаться, что процесс выборов будет безопасным, удобным, комфортным.

Уверен, что Татарстан традиционно покажет и высокую явку избирателей, и избиратели сделают правильный выбор с точки зрения будущего нашей страны», - рассказал эксперт.