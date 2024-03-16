Журналист Альберт Бикбов: Выборы привлекли внимание врагов России

В России идет второй из трех дней голосования на выборах Президента РФ, которое будет проходить до 17 марта. Избиратели приходят на участки в хорошем настроении, считает журналист и блогер Альберт Бикбов.

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Республика
16 марта 2024  11:14
Автор:
Владислав Косолапкин

«Погода хорошая, масленица опять же, у всех общее ощущение праздника. Это видно и по первым лицам нашей республики, и по депутатам, и по другим лидерам общественного мнения.

Есть отдельные, конечно, инциденты. Понятно, что эти выборы привлекли внимание врагов России, которые хотят устроить провокации, беспорядки на избирательных участках. Но на участках уже предупредительную работу, и стараются не допускать каких-либо значимых инцидентов. И я уверен, что такая же работа будет продолжаться, что процесс выборов будет безопасным, удобным, комфортным.
Уверен, что Татарстан традиционно покажет и высокую явку избирателей, и избиратели сделают правильный выбор с точки зрения будущего нашей страны», - рассказал эксперт.

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