Журналистикой должны заниматься профессионалы, а не охотники за хайпом

Что ждет медиасферу, какие специалисты займут в ней ведущие позиции? Как меняется в этой связи журналистское образование? Поговорим об этом с гостем редакции - завкафедрой журналистики Российского исламского института, кандидатом филологических наук, доцентом, журналистом Айгуль Гильмановой.

- Айгуль Нургаяновна, как за последние 10 - 15 лет изменилась журналистика?

- С появлением интернета Web 2.0, сетевых изданий возможности СМИ видеть, слышать свою аудиторию и получать от нее обратную связь увеличились многократно. Эти процессы кардинально изменили картину на медиарынке. Современные медиа в большинстве своем работают в жанре заметки, интервью и статьи, а тот же очерк, репортаж встречаются не так часто. Недавно студенты укорили меня, что привожу в пример только классические репортажные тексты: а где современные образцы? Потратив вечер на анализ СМИ, я нашла всего два полноценных репортажа в федеральных газетах. Таков результат процессов, которые запустились в России в начале 90-х годов прошлого века, когда к нам начали приходить западные информационные стандарты. По ним главное - скомпоновать информацию и донести до массовой аудитории сухой текст, без особых литературных изысков и позиции автора.

Как это отразилось на молодых людях, мечтающих стать журналистами? Мы видим, на вступительных экзаменах абитуриенты в качестве СМИ называют Telegram-каналы. У студентов загораются глаза от иностранных терминов «сторителлинг», «лонгрид», а разговор об очерке им кажется скучным. А ведь тот же сторителлинг - фактически жанр житейской истории, исповеди, письма, пришедший к нам из классических газетных рубрик. Упрощение материалов и их адаптация к привычкам массовой аудитории ведет к определенной деградации текстов и профессиональных качеств журналиста. Мое мнение: еще немного - и внимание аудитории будет приковано к более основательным журналистским материалам. Тем более что в нашу жизнь входит искусственный интеллект (ИИ).

- Как это отразится на привычных процессах в медиасфере?

- Представители науки и журналисты обеспокоены: не заменят ли журналистов роботы? В начале февраля это обсуждалось в МГУ на конференции «Журналистика в 2023 году», где я принимала участие как представитель вуза, входящего в федеральное учебно-методическое объединение. Как отметили представители Яндекса, крупные СМИ пользуются технологией ИИ с периода пандемии. Она уже способна создавать продукт, сходный с творчеством. Вопрос лишь в том, что она не может взять что-то из воздуха, а компонует тексты из исходных материалов. Насколько полученный текст можно назвать авторским, как его подписывать и кто будет отвечать за конечный результат?

Мы все знаем, что журналистика предполагает три этапа работы: сбор, обработку и передачу информации. И если искусственному интеллекту ничего не стоит обработать информацию, сделать рерайт, то что можно сказать по поводу сбора? Я сама до сих пор, помимо работы в институте, являюсь редактором заводской газеты, потому что, как нас учил декан журфака Флорид Имамахметович Агзамов, преподаватель должен быть «играющим тренером». Вот, допустим, рабочий у станка, у него смена, он не хочет со мной общаться (не то что интервью давать), к тому же побаивается он меня. Но я иду к нему, ищу подход, настраиваю на разговор. К концу беседы мы уже обмениваемся телефонами, он позирует для фото на рабочем месте. Под силу ли этот этап работы искусственному интеллекту? Оказывается, нет, и еще лет 10 ИИ на такое не будет способен.

Есть вопросы и по экологичности «механического» контента. Поэтому со временем СМИ будут вынуждены указывать, написана статья роботом или живым автором. Понятно, что степень доверия к тексту в первом и во втором случае будет разная, а ценность создаваемых журналистом текстов вырастет. Значит, говорить о том, что журналистика исчезнет из-за появления искусственного интеллекта - это как минимум нелогично.

- Какие еще проблемы медиасферы обсуждаются сейчас на конференциях в научном сообществе?

- Один из лейтмотивов дискуссий - выход России из Болонской образовательной системы и вероятный возврат к советской модели образования. Журналистов будут готовить пять лет, как и раньше, плюс два года магистратуры. Рынок журналистики нуждается в профи с глубокими знаниями по разным отраслям и пониманием технических процессов. Будет расти потребность в подготовке людей, умеющих работать с информацией, повысится актуальность медиаграмотности (умение разбираться в информации). Еще один аспект, который обсуждается, - борьба за сохранение в образовательных стандартах журналистики как отдельного направления, тогда как сейчас идет речь о слиянии ее с филологическими науками. Чистая филология - это не то же, что и журналистика, есть своя специфика. Мы не говорим, что нам не нужно знать русский язык и литературные нормы, но у нас все-таки направление, ориентированное на практику. А вот положительная тенденция в том, что к вступительным испытаниям на журфак планируется вернуть обязательный ЕГЭ по литературе, так как филологическая составляющая играет для журналиста большую роль. Немало говорится и о повышении значимости журналистики в нашем обществе.

- Что в первую очередь имеется в виду?

- Период СВО показал несостоятельность западных журналистских стандартов. Мы стали возвращаться к классической российской журналистской модели. У журналистики несколько функций: информационная, идеологическая, просветительская, образовательная, организаторская, рекламная и развлекательная. Сейчас, когда мы говорим об изменении идеологии в стране и угрозе безопасности, то, конечно, на первый план выходит идеологическая составляющая. Не могу не вспомнить конференцию 2023 года в Москве с участием корифеев науки.

Тогда декан факультета журналистики профессор МГУ Елена Леонидовна Вартанова с трибуны задала вопрос: «Где эти блогеры, когда Россия находится в состоянии СВО? Они все уехали! Кто выполняет основные функции информирования населения, берет на себя идеологическую функцию, когда страна нуждается в объединении и движении вперед?» Она очень ярко назвала это функцией социального оптимизма. «Это способны делать только СМИ и журналисты», - таким был ее вердикт.

У советской журналистики есть чему поучиться. Не случайно в советский период в нашу сферу шли представители интеллигенции, они обучались в классических вузах. Поэтому журналистика никогда не опускалась до потребностей массовой аудитории, а подтягивала ее до своего уровня, реализуя образовательно-просветительскую функцию. Тексты Владимира Гиляровского, Михаила Кольцова, Анатолия Аграновского остаются классикой публицистики на все времена.

- Какими качествами должен обладать современный журналист?

- В первую очередь это нравственность. Если ты как высокообразованный специалист будешь знать все технические составляющие, но нравственность для тебя пустой звук, то своей аудитории только навредишь. Нравственные качества формируются в семье, и если там что-то недодали, эту брешь восполняет вуз. Еще одно важное качество - уважение к читателю, зрителю, ответственность за свои слова, осознание того, что слово - сильное оружие. Многие журналисты и блогеры считают аудиторию глупой - отсюда и уровень материалов. А мы воспитываем в студентах уважение к читателям, формируем понимание гражданской ответственности. Третье качество - кругозор, технические навыки, которые без высшего образования никак не получить.

- В недавнем послании Федеральному Собранию Президент РФ Владимир Путин назвал пять приоритетных направлений для развития страны. Чего нам в этой связи ждать в медиасфере?

- Власть озаботилась построением информационной политики страны, что вполне нормально. Критика должна быть конструктивная: критикуешь - предлагай. А не как сейчас у блогеров - полить грязью человека или явление, получить лайки и просмотры, потом слиться.

Безусловно, хорошо, что у нас развивается гражданская журналистика и каждый может создавать свои тексты. Но давайте говорить честно: профессионально делать это под силу только журналистам. Так что со временем будет наблюдаться рост значимости профессии журналиста и ценности бумажных СМИ. Люди «наелись» электронного контента и возвращаются к печатной версии. Она гарантирует и достоверность, и взвешенный подход.

- Айгуль Нургаяновна, какое отражение все сказанное вами находит в вашем вузе?

- В группах у нас не более 15 студентов: растить человека и личность невозможно в рамках «массового производства». Никого из коллег не хочу обидеть, но очевидно, что индивидуальная работа дает большую результативность. В вузе есть исламская составляющая в учебном плане. Считаю, что это большой бонус к базовым знаниям и навыкам. И рынок труда дает в этом плане хороший спрос. Хазраты понимают, что разговаривать о духовности и снижать радикализацию в обществе можно через СМИ, социальные сети, но делать это нужно профессионально. Возникает потребность в профессионалах, а сами журналисты, имея дополнительные знания по исламу, имеют возможность выбирать свой профессиональный путь, находят место в жизни, получают стабильный заработок. К нам расположены мечети, медресе, наших выпускников быстро разбирают, предлагая им работу журналиста, пресс-секретаря, специалиста по связям с общественностью. У нас успешно учатся и светские дети. Они тоже по-новому начинают смотреть на тему религии, что немаловажно. В этом году у нас 10 бюджетных мест, которые нам выделило минобрнауки и обеспечило их стипендией. Еще 15 оплачивают учредители вуза, считая журналистику одним из приоритетных направлений.

- Говорят, что с развитием техногенного общества потребность в гуманитариях будет снижаться. Ваше мнение по этому поводу?

- Техногенное общество, может быть, и благо, но не забывайте, что без гуманитарной составляющей этот путь развития довольно рискованный. Большая разница, в чьих руках окажутся «дубина» и «ядерный чемоданчик» - у человека высокоморального или умного, но далекого от понимания этики и духовности? Я за ренессанс гуманитарных ценностей, важности образования, что сейчас мы и видим. Мне бы очень хотелось, чтобы сфера журналистики вновь обрела элитарность, думаю, что все к этому и идет. В профессиональной журналистике должны работать хорошо образованные и высокоплачиваемые специалисты.

Оксана БИРЮКОВА