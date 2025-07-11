Журналисты на мотоциклах: «СПб ведомости» поддержали мотопробег по России

В конце июня 2025 года из Владивостока стартовал патриотический мотопробег Владивосток - Выборг, посвященный 80-летию Великой Победы. Сейчас колонна мотоциклистов продолжает движение по России на запад. Протяженность маршрута превышает 10 тысяч километров, что делает его самым длинным мотопробегом в мире. Финиш запланирован на 17 июля в Выборге.

Единственное российское СМИ, участвующее в пробеге, - газета «Санкт-Петербургские ведомости». Журналисты издания на мотоциклах отправились из Санкт-Петербурга в Казань, где присоединятся к основной колонне. Возглавляет мотозвено генеральный директор издания, член Союза журналистов России Борис Грумбков.

Старт мотопробега «СПб ведомостей» состоялся 8 июля в Санкт-Петербурге, где участники возложили цветы к мемориальному комплексу. В тот же день на 562-м километре трассы М-11 (Чудовский район, Новгородская область) они почтили память погибших у мемориала «Погибшим при защите Отечества».

9 июля мотоколонна прибыла во Владимир, где прошла церемония возложения цветов к Вечному огню на площади Победы. Затем журналисты встретились с коллегами из «Владимирских ведомостей». В Нижнем Новгороде также состоялась встреча с представителями местных СМИ и возложение цветов у Вечного огня в кремле.

Сегодня мотозвено прибыло в Казань, где журналисты-мотоциклисты почтили память героев у мемориала в парке Горького. Также Борис Грумбков провел мастер-класс по книге «Приемы хорошего текста» для казанских журналистов.

Главный редактор «СПб ведомостей» отметил преимущества печатных изданий, которые предлагают читателям более глубокий и аналитический подход к каждой теме.

- Мы не можем позволить себе публиковать непроверенную информацию - это непоправимый ущерб для репутации СМИ, - подчеркнул он.

Борис Грумбков смотрит в будущее с оптимизмом и уверен, что бумажные газеты продолжат играть важную роль в обществе.

- Последняя газета еще напишет о закрытии последнего сайта, - предрек он.

Эксперт поделился секретами профессионального мастерства, привел примеры из работы собственной редакции, вспомнил советы классиков публицистики и литературы, посвященные написанию текстов.

Борис Грумбков также поздравил главного редактора «Казанских ведомостей» Венеру Якупову с присвоением звания «Заслуженный журналист России».