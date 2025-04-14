Звездопад Лириды: где и когда наблюдать в Татарстане

Весеннее небо подарит жителям Татарстана красивое астрономическое явление — метеорный поток Лириды, который можно будет наблюдать с 16 по 25 апреля, сообщает пресс-служба Московского планетария.
Пик активности
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Наибольшее количество метеоров ожидается в ночь с 22 на 23 апреля
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До 18 «падающих звезд» в час
Как наблюдать?
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Смотреть в восточном направлении, ориентируясь на яркую звезду Вегу в созвездии Лиры
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Выбрать темное место вдали от городских огней
Интересные факты
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Лириды — один из древнейших известных метеорных потоков
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Образуется при прохождении Земли через шлейф пыли кометы Тэтчера (C/1861 G1)
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Частицы сгорают в атмосфере на скорости 49 км/с, создавая яркие вспышки
Это природное явление лучше всего наблюдать после полуночи, когда созвездие Лиры поднимается высоко над горизонтом. Не забудьте одеться потеплее и запастись терпением — самые яркие метеоры часто появляются в предрассветные часы.