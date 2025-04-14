Звездопад Лириды: где и когда наблюдать в Татарстане

news_top_970_100
Республика
14 апреля 2025  15:15

Весеннее небо подарит жителям Татарстана красивое астрономическое явление — метеорный поток Лириды, который можно будет наблюдать с 16 по 25 апреля, сообщает пресс-служба Московского планетария.

Пик активности

  • Наибольшее количество метеоров ожидается в ночь с 22 на 23 апреля

  • До 18 «падающих звезд» в час

Как наблюдать?

  • Смотреть в восточном направлении, ориентируясь на яркую звезду Вегу в созвездии Лиры

  • Выбрать темное место вдали от городских огней

Интересные факты

  • Лириды — один из древнейших известных метеорных потоков

  • Образуется при прохождении Земли через шлейф пыли кометы Тэтчера (C/1861 G1)

  • Частицы сгорают в атмосфере на скорости 49 км/с, создавая яркие вспышки

Это природное явление лучше всего наблюдать после полуночи, когда созвездие Лиры поднимается высоко над горизонтом. Не забудьте одеться потеплее и запастись терпением — самые яркие метеоры часто появляются в предрассветные часы.

news_right_column_240_400
Новости
Весна – лучшее время для покупки щенка
Общественный транспорт Татарстана преобразился к 80-летию Победы
Звездопад Лириды: где и когда наблюдать в Татарстане
В Татарстане за сутки ликвидировано 10 пожаров
509 экскурсоводов в Татарстане прошли аттестацию
В Татарстане ожидается резкое потепление до +20°
В Казани стартует строительство восьми домов по соцпрограмме
Как получить пенсию в два раза выше средней