Звездопад Лириды: где и когда наблюдать в Татарстане

Весеннее небо подарит жителям Татарстана красивое астрономическое явление — метеорный поток Лириды, который можно будет наблюдать с 16 по 25 апреля, сообщает пресс-служба Московского планетария.

Пик активности

Наибольшее количество метеоров ожидается в ночь с 22 на 23 апреля

До 18 «падающих звезд» в час

Как наблюдать?

Смотреть в восточном направлении , ориентируясь на яркую звезду Вегу в созвездии Лиры

Выбрать темное место вдали от городских огней

Интересные факты

Лириды — один из древнейших известных метеорных потоков

Образуется при прохождении Земли через шлейф пыли кометы Тэтчера (C/1861 G1)

Частицы сгорают в атмосфере на скорости 49 км/с, создавая яркие вспышки

Это природное явление лучше всего наблюдать после полуночи, когда созвездие Лиры поднимается высоко над горизонтом. Не забудьте одеться потеплее и запастись терпением — самые яркие метеоры часто появляются в предрассветные часы.