 Звезды «Ак Барса» сыграли со школьниками на уличном катке
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Звезды «Ак Барса» сыграли со школьниками на уличном катке

Для юных хоккеистов приход профессиональных спортсменов не был неожиданностью, но стал настоящим новогодним сюрпризом.

Республика
30 декабря 2021  14:51
Автор:
Николай Лукоянов

Звезды «Ак Барса» сыграли с юными хоккеистами команды 70-й школы в коробке в Кировском районе Казани. Об этом сообщает пресс-служба ХК «Ак Барс».

Накануне в городе царила метель, из-за чего матч между профессионалами и детьми не мог состоятся. Дети с тренерами взяли лопаты и почистили коробку от снега, повторив уборку перед приездом спортсменов из «Ак Барса».

Для юных хоккеистов приход профессионалов в коробку не был неожиданностью, но стал настоящим новогодним сюрпризом. 

Во время матча игроки много шутили, а также профессионалы нашли общую химию и детьми, отметилди в пресс-службе казанского клуба. В паузах Бурмистров учил детей фирменному голевому жесту Лукоянова: клюшка вверх под углом в 45 градусов, а вторая рука вбок. 

В последний раз «Ак Барс» играл на открытом воздухе год назад на стадионе «Трудовые резервы».

Матч судили тренера школьной команды, встреча закончилась вничью, со счетом 3:3.

 

  • пресс-служба ХК «Ак Барс»

    пресс-служба ХК «Ак Барс»

  • пресс-служба ХК «Ак Барс»

    пресс-служба ХК «Ак Барс»

  • пресс-служба ХК «Ак Барс»

    пресс-служба ХК «Ак Барс»

  • пресс-служба ХК «Ак Барс»

    пресс-служба ХК «Ак Барс»

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