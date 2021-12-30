Звезды «Ак Барса» сыграли со школьниками на уличном катке

Звезды «Ак Барса» сыграли с юными хоккеистами команды 70-й школы в коробке в Кировском районе Казани. Об этом сообщает пресс-служба ХК «Ак Барс».

Накануне в городе царила метель, из-за чего матч между профессионалами и детьми не мог состоятся. Дети с тренерами взяли лопаты и почистили коробку от снега, повторив уборку перед приездом спортсменов из «Ак Барса».

Для юных хоккеистов приход профессионалов в коробку не был неожиданностью, но стал настоящим новогодним сюрпризом.

Во время матча игроки много шутили, а также профессионалы нашли общую химию и детьми, отметилди в пресс-службе казанского клуба. В паузах Бурмистров учил детей фирменному голевому жесту Лукоянова: клюшка вверх под углом в 45 градусов, а вторая рука вбок.

В последний раз «Ак Барс» играл на открытом воздухе год назад на стадионе «Трудовые резервы».

Матч судили тренера школьной команды, встреча закончилась вничью, со счетом 3:3.