 Звезды фестиваля выходят на профессиональную сцену
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Звезды фестиваля выходят на профессиональную сцену

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18 января 2022  19:11

Музыкальный фестиваль «Сәйлән» стал визитной карточкой детского телеканала «ШАЯН ТВ». Ежегодно он привлекает внимание тысяч мальчишек и девчонок со всей республики. И это неудивительно: на кону возможность стать настоящей звездой.

Победители прошлых сезонов уже сотрудничают с популярными в республике лейблами, выступают в дуэтах с именитыми звездами татарской эстрады, снимаются в клипах и ведут программы на телевидении. Их узнают, ими восхищаются, на них равняются.

2022 год для юных звезд фестиваля «Сәйлән» также начался на профессиональной сцене. Как сообщают организаторы, целых пять дней подряд они принимали участие в концерте заслуженного артиста Татарстана и Башкортостана Ришата Тухватуллина. Вместе они исполнили песню, ставшую гимном татарского народа, — «Туган тел».

 

Фото: © теканал ШАЯН-ТВ

 

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