Звезды мирового балета выступят на казанской сцене накануне в рамках фестиваля имени Нуриева

Ежегодный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева стартует в Казани в это воскресенье, 12 мая. Имя легендарного артиста балета и балетмейстера фестиваль носит уже 37 лет.

На сцене Татарского академического театра оперы и балета имени Мусы Джалиля выступят мировые звезды из ведущих театров страны и зарубежья. Интересно, что для казанского театра это значимый год, он отмечает 150-летие.

Первый день начнется с премьеры балета «Грек Зорбе», хореографом которого выступил 79-летний Лорка Мясин. Он прибыл в Казань больше недели назад и занимался постановкой. Это первый его визит в РФ в этой роли.

«Для меня шок и высшая радость от того, что я, пока еще жив, могу показать свою работу на родине», – говорил он ранее.

Особенностью станет участие хора театра почти на протяжении всего действия балета.

В пресс-службе Минкульта РТ заявили, что балет «Грек Зорба» впервые был поставлен в Италии в 1988 году. Заглавную партию исполнил народный артист СССР Владимир Васильев. Впоследствии постановки балета состоялись во многих странах мира, но в России балет никогда не ставился.

В среду, 15 мая, фестиваль продолжится балетом «Спящая красавица», после – балет Корсар в воскресенье, 19 мая.

Казанцы смогут также увидеть «Лебединое озеро», «Баядерку», «Дон Кихота» и прочие постановки.

Заключительный день состоится 29 мая. Афишу опубликовал Минкульт РТ.