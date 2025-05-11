Звезды «Рубина» сыграют с дипломатами на KazanForum

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Республика
11 мая 2025  12:21

16 мая в Казани во время проведения ХVI Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum 2025» состоится уникальный товарищеский матч между звездами футбола и молодыми дипломатами. На поле выйдут легенды «Рубина» – Макбет Сибайя, Гёкдениз Карадениз, Сергей Рыжиков и другие, а также амбассадоры РФС Александр Мостовой и Руслан Нигматуллин. Им противостоит команда дипломатов из стран ОИС во главе с представителем МИД России Константином Колпаковым. 

Матч пройдет в рамках международного детского турнира «Кубок Востока» на базе лагеря «Молодая гвардия». Это уже не первая подобная акция – ранее дипломатические матчи проводились на ПМЭФ и других крупных форумах.

В программе также запланирована автограф-сессия с участием Мостового и Нигматуллина 16 мая, а на следующий день они наградят победителей детского турнира. Организаторы подчеркивают, что такие мероприятия укрепляют международные связи через спорт.

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