Звезды «Рубина» сыграют с дипломатами на KazanForum

16 мая в Казани во время проведения ХVI Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum 2025» состоится уникальный товарищеский матч между звездами футбола и молодыми дипломатами. На поле выйдут легенды «Рубина» – Макбет Сибайя, Гёкдениз Карадениз, Сергей Рыжиков и другие, а также амбассадоры РФС Александр Мостовой и Руслан Нигматуллин. Им противостоит команда дипломатов из стран ОИС во главе с представителем МИД России Константином Колпаковым.

Матч пройдет в рамках международного детского турнира «Кубок Востока» на базе лагеря «Молодая гвардия». Это уже не первая подобная акция – ранее дипломатические матчи проводились на ПМЭФ и других крупных форумах.

В программе также запланирована автограф-сессия с участием Мостового и Нигматуллина 16 мая, а на следующий день они наградят победителей детского турнира. Организаторы подчеркивают, что такие мероприятия укрепляют международные связи через спорт.