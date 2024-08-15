Зяббаров: Татарстан полностью обеспечивает себя основными продуктами питания

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Республика
15 августа 2024  17:55
Автор:
Эндже Гарафиева

Министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров выразил обеспокоенность низким уровнем осведомленности горожан о достижениях агропромышленного комплекса республики. По данным опроса, только 4,9% жителей крупных городов знают, что Татарстан полностью обеспечивает себя основными продуктами питания.

По словам Зяббарова, обеспеченность республики мясом, молоком, яйцами и хлебом превышает 100%, сахаром и картофелем – 300%, а растительным маслом – более чем в 7 раз. Этих показателей удалось достичь благодаря планомерной работе по внедрению современных технологий, строительству новых комплексов и привлечению квалифицированных кадров.

В планах Минсельхоза РТ – дальнейшее увеличение производства молока, развитие переработки сельхозпродукции, внедрение цифровых технологий, а также модернизация мелиоративного комплекса и технического оснащения хозяйств.

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